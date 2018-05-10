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Önce kavga etti, sonra öldürdü

Malatya'nın Darende ilçesinde kavga ettiği kardeşini silahla öldüren zanlı jandarma tarafından yakalandı. 

Önce kavga etti, sonra öldürdü

Malatya'nın Darende ilçesinde kavga ettiği kardeşini silahla öldüren zanlı jandarma tarafından yakalandı. 

10 Mayıs 2018 Perşembe 16:56
Önce kavga etti, sonra öldürdü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yaşanan olayda Osman Özdemir (33) ile kardeşi Metin Özdemir (30) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Özdemir, av tüfeğiyle ağabeyini ve yengesi Ayşe Özdemir’i (30) vurdu. Osman Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken eşi Ayşe Özdemir ise yaralandı. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı kadını Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. 
Zanlı olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Osman Özdemir’in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeMalatyaKavgaölüm
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