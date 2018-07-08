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Ölümle burun buruna geldiler

Adıyaman Malatya karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Ölümle burun buruna geldiler

Adıyaman Malatya karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:36
Ölümle burun buruna geldiler

Fethi Şimşek idaresindeki 23 K 0708 plakalı otomobil ile Doğan Ölper idaresindeki 44 PP 584 plakalı otomobil Erkenek tüneli yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler Fethi Şimşek, Doğan Ölper ile otomobillerde bulunan Güler Şimşek, Fadime Şimşek, Cuma Şimşek, Eren Ölper, Abuzer Ölper, Özlem Ölper, Doğa Ölper ve Zahide Ölper yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi ve Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
ADIYAMAN MALATYA KARAYOLUTrafik Kazası
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