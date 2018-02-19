Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115882
ALTIN
162.670
DOLAR
3.7533
STERLİN
5.2612
EURO
4.6568

ÖLÜ BULUNDU!

Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu. 

ÖLÜ BULUNDU!

Malatya'da bir kişi otel odasında ölü bulundu. 

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 10:48
ÖLÜ BULUNDU!

Olay, Şıkşık Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Alınan bilgilere göre otelde kalan 54 yaşındaki Hasan Görgü'den haber alamayan otel çalışanları ağır bir kokunun gelmesi üzerine odaya girdi. Şahsın yatağında hareketsiz halde yattığını gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan muayenede, Görgü'nün hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Görgü'nün cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Son Güncelleme: 19.02.2018 16:58
Anahtar Kelimeler:
MalatyaOtel OdasıMALATYA OTELölüölü Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İĞRENÇ OLAYA 10 YIL HAPİS CEZASI
İĞRENÇ OLAYA 10 YIL HAPİS CEZASI
AĞIR YARALANDI
AĞIR YARALANDI
Ecem’i öldürüp gömen katil tutuklandı
Ecem’i öldürüp gömen katil tutuklandı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim