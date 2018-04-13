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Okul servisi ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde okul servisi ile bisikletin çarpıştığı kazada 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sedirkent ile Çalca bölgesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen trafik kazasında, Sedirkent istikametinden...

Okul servisi ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde okul servisi ile bisikletin çarpıştığı kazada 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sedirkent ile Çalca bölgesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen trafik kazasında, Sedirkent istikametinden...

13 Nisan 2018 Cuma 17:16
Okul servisi ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde okul servisi ile bisikletin çarpıştığı kazada 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sedirkent ile Çalca bölgesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen trafik kazasında, Sedirkent istikametinden bisikletiyle seyir halinde olan Muhammed Üveys Sönmez’in kullandığı bisiklet ile o esnada virajdan dönmekte olan okul servisi kafa kafaya çarpıştı.

Kazada bisiklet sürücüsü 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir’e sevk edilen çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, servis şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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