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Okul inşaatının duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da bir lise inşaatının istinat duvarı çöktü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. 

Okul inşaatının duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da bir lise inşaatının istinat duvarı çöktü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. 

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:06
Okul inşaatının duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi Mişmiş Park'a yakın bir alanda yapımı devam eden lise inşaatının istinat duvarı çöktü. Kepçenin çalışması sırasında duvarın çöktüğü iddia edilirken 2 işçi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Taşların altında kalan iki işçi çıkartılarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada durumu ağır olan işçilerden 31 yaşındaki Nihat Aslan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçi Sedat Kaya’nın ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlatılırken, hafif yaralanan kepçe operatörü sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Polis görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu. Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, olayın ardından bölgeye giderek bilgi aldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

İHA

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Okul InşaatıDuvar çöktü1 ölü1 Yaralı
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