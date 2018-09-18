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Öfke ve dehşet!

Malatya'da bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 5 kişiden 2'si tutuklandı. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda evin duvarlarına çok sayıda saçma isabet etti. Olay ertesinde saldırganların yakınlarının aynı eve saldırı düzenlemek istemesi ise dikkat çekti.

Öfke ve dehşet!

Malatya'da bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 5 kişiden 2'si tutuklandı. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda evin duvarlarına çok sayıda saçma isabet etti. Olay ertesinde saldırganların yakınlarının aynı eve saldırı düzenlemek istemesi ise dikkat çekti.

18 Eylül 2018 Salı 14:45
Öfke ve dehşet!

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit M.Tamer Akarsu Sokak'ta Ö.Ç.'ye ait müstakil bir eve dün gece saatlerinde 2 şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda evin duvarlarına çok sayıda saçma isabet etti. İhbar üzerine bölgede çalışma yapan polis ekipleri, kısa sürede 2 şüpheliyi olayda kullandıkları silahlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYNI İKAMETE İKİNCİ DEFA SALDIRI GİRİŞİMİ

İddiaya göre, tutuklanarak cezaevine gönderilen 2 kişinin yakınları oldukları ileri sürülen T.T., A.T. ve E.T., dün akşam saatlerinde dün gece pompalı tüfekle saldırı düzenlenen Ö.Ç.'nin evinin bulunduğu sokağa gelerek ikamete tekrar saldırı düzenlemek istedi. Havaya pompalı tüfekle 2 el ateş açan şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Pompalı Tüfekle SaldırıMalatyaFatih Mahallesi
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