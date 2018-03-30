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O  OPERASYONDAN  ŞOK DETAYLAR ÇIKTI

Adana merkezli 15 ilde düzenlenen eskort sitesi operasyonunda, 4’ü kadın 41 kişiden 24'ü adliyeye sevk edildi. Operasyon yapılan iller arasında Malatya'da bulunuyor.

O  OPERASYONDAN  ŞOK DETAYLAR ÇIKTI

Adana merkezli 15 ilde düzenlenen eskort sitesi operasyonunda, 4’ü kadın 41 kişiden 24'ü adliyeye sevk edildi. Operasyon yapılan iller arasında Malatya'da bulunuyor.

30 Mart 2018 Cuma 12:33
O  OPERASYONDAN  ŞOK DETAYLAR ÇIKTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden fuhuş çetesi kuranlara yönelik Adana merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Denizli Muğla, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Antalya, İstanbul, Çorum ve Mersin’de eş zamanlı 27 Mart günü operasyon düzenledi. Operasyonda 4’ü kadın 41 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan İ.H.D.'nin (44) çete lideri, yardımcısının ise A.A.'nın (35) olduğu öğrenildi.

"BİR HAFTALIK REKLAM 500 LİRA"

Düzenlenen operasyonda 11 ayrı eskort sitesi olduğu tespit edilirken, sitelerde çete lideri İ.H.D.’nin 52 kadına fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Çete liderinin kadınlardan siteye bir haftalık reklam için sitenin üst kısmı için 500 lira alt kısmı için ise 300 lira para aldığı öğrenildi. Çete liderinin bu sitelerden aylık 350 bin TL gelirinin olduğu belirtilirken, site üzerinden fuhuş yapan kadınların ise aylık 40 bin TL kazandığı öğrenildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 41 yaşındaki B.U.'nun site üzerinden 35 yaşındaki karısı M.U.’ya fuhuş yaptırdığı öğrenildi. Zanlılardan G.T.'nin ise eşi K.T.'ye siteye ilan vererek fuhuş yaptırdığı belirlendi. Genç kadın fuhuş yapmak istemeyince zanlının kadını darp ettiği, ayrıca kadının fiziği bozulmaması için bebek istemediği, kadının günde kazandığı bin 500 liraya el koyduğu öğrenildi. Kadın, kocasından şikayetçi oldu.

"ÇETE LİDERİ BENİM"

Bu arada polis çete lideri olarak İ.H.D.'yi tespit ederken, çete liderinin yardımcısı olan A.A.'nın kendisinin çete lideri olduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca A.A.'nın çete lideri İ.H.D.’ye sitelerden para gelmediğini söyleyerek kardeşi ve amcasının oğlu adına açtırdığı hesaplara 325 bin TL yatırarak çete liderini dolandırdığı da ortaya çıkmıştı. Öte yandan, A.A.'nın evinde 365 bin lira para çıkmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan B.A. isimli bir kişinin kuaför olduğu ancak siteye A.A. ve R.A. isimli iki kadın için ilan verdiği belirlendi. Kuaför zanlının, kadınlara müşteri bulduktan sonra kuaför dükkanına çağırıp önce onları süsleyip daha sonra fuhuş yaptırmaya gönderdiği ileri sürüldü. Zanlının bu yöntemle kadınları daha güzel gösterip geceliğine 2 bin liraya kadar para aldığı iddia edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 taksicinin de kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Gözaltına alınan 41 zanlıdan 17'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, sorgusu tamamlanan 4'ü kadın 24 kişi adliyeye sevk edildi.busabahmalatya.com 

İHA

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