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Niğde’deki garson cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Niğde’de bir eğlence merkezinde çıkan tartışma sonrası silahla başından vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı 4 kişi tutuklandı.

Niğde’deki garson cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Niğde’de bir eğlence merkezinde çıkan tartışma sonrası silahla başından vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı 4 kişi tutuklandı.

09 Şubat 2018 Cuma 20:23
Niğde’deki garson cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Niğde’de bir eğlence merkezinde çıkan tartışma sonrası silahla başından vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde bulunan bir gazinoda kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle garson S.Y. silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan garson 1 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası firar eden 4 kişi jandarma ekipleri tarafından bulundu. Sorgularının ardından Mahkemeye sevk edilen H.B. A.E., N.G. ve M.Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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