Niğde’de eşini öldüren adam tutuklandı

Niğde’de tabancayla eşini öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan şahıs, mahkemece tutuklandı.

Niğde Selçuk Mahallesi’nde meydana gelen olayda eşini tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp yanında bulunan kayınvalidesini ise ağır yaralayan C.Y., ekipler tarafından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi. Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen şüphelinin babası K.Y. de gözaltına alınarak Niğde Adliyesine getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen koca C.Y. tutuklanarak Niğde E Tipi Cezaevine gönderilirken, baba K.Y. ise serbest bırakıldı.

Olayda, otomobiliyle kayınvalidesinin evinin önüne gelen C.Y., iddiaya göre yaklaşık 10 gündür küs olduğu eşi Sibel Y. (33) ve onun yanında apartmana girmeye çalışan kayınvalidesi Şaziye Y.’ye (53) kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybederken, annesi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.