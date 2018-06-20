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NARKO TETİKTE

Malatya’da NARKO-PARK, NARKO-METRUK, NARKO-İLÇE ve NARKO-SOKAK uygulamaları gerçekleştirildi.

NARKO TETİKTE

Malatya’da NARKO-PARK, NARKO-METRUK, NARKO-İLÇE ve NARKO-SOKAK uygulamaları gerçekleştirildi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:46
NARKO TETİKTE

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak ülke genelinde yapılan narkotik uygulamaları kapsamında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce 09.00-24.00 saatleri arasında tüm ilçeleri kapsayan NARKO-PARK, NARKO-METRUK, NARKO-İLÇE ve NARKO-SOKAK uygulamaları gerçekleştirildi.

Toplam 94 ekip ve 469 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamalar esnasında bin 898 şahıs, 203 araç, 92 iş yeri, 42 metruk bina, 12 park ve bahçe kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 9 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
MalatyaNARKOUygulamalar
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