Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118119
ALTIN
161.274
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.3248
EURO
4.6843

Muş’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Muş’un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince terörle mücadele kapsamında 15 ayrı adrese yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce icra edilen ‘Şehit...

Muş’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Muş’un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince terörle mücadele kapsamında 15 ayrı adrese yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce icra edilen ‘Şehit...

02 Şubat 2018 Cuma 19:35
Muş’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Muş’un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince terörle mücadele kapsamında 15 ayrı adrese yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce icra edilen ‘Şehit J.Ütğm. Suat İshakoğlu 2018-13 Operasyonu’ kapsamında alınan arama kararlarına istinaden, Malazgirt ilçesi, İyikomşu Köyünde bulunan toplam 15 ayrı adreste arama yapıldığı kaydedildi. Aramada, 1 adet seyyar dipçikli Kaleşnikof tüfeği 1 adet 7.65 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet Lazer Magnum marka ruhsatsız otomatik av tüfeği, 4 adet Kaleşnikof tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 7 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet hücum yeleği ile muhtelif örgütsel doküman ele geçirildiği ve olay ile ilgili 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir’de ’Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili gözaltı
İzmir’de ’Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili gözaltı
Sakarya’da 39 adet tarihi eser ele geçirildi
Sakarya’da 39 adet tarihi eser ele geçirildi
Zeytinburnu’nda bir kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu
Zeytinburnu’nda bir kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim