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Muhabirler itirafçı oldu

Aksaray merkezli aralarında Malatya'nın da yer aldığı  13 ilde FETÖ/PDY’nin mahrem ağabeylerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan Anadolu Ajansı (AA) Aksaray muhabirinin ardından Gaziantep muhabiri de itirafçı oldu.

Muhabirler itirafçı oldu

Aksaray merkezli aralarında Malatya'nın da yer aldığı  13 ilde FETÖ/PDY’nin mahrem ağabeylerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan Anadolu Ajansı (AA) Aksaray muhabirinin ardından Gaziantep muhabiri de itirafçı oldu.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:52
Muhabirler itirafçı oldu

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 3 Mayıs'ta Aksaray merkezli Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Bilecik, Gebze, Ankara, Malatya, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 13 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı.

Operasyon kapsamında Aksaray’da gözaltına alınan AA Aksaray muhabiri T.K. (30), emniyetteki sorgusunda itirafçı oldu. İtirafında ortaokul öğrencilerinin abisi olduklarını söylediği öğrenilen T.K’nin şu an FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olarak cezaevinde olan Ferhat K. tarafından Aksaray’a getirildiklerini, burada ağabey olduklarını ve bu kapsamda üniversitede ve ortaokullarda ağabeylik yaptıklarını söylediği öne sürüldü. Ayrıca o dönemde yine Aksaray’da AA muhabiri olarak görev yapan ve daha sonra Gaziantep AA muhabirliği görevine gönderilen Ö.B’nin de ağabey olduğunu itiraf eden T.K.'nın polis, askeri ve ortaokullarda ağabeyliği AA muhabiri Ö.B. ve Ferhat K. ile birlikte yaptıklarını söylediği iddia edildi. 9 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen T.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKSARAY MUHABİRİ SERBEST BIRAKILDI

AA Aksaray muhabiri T.K.’nın itirafçı olmasının ardından Gaziantep AA muhabiri Ö.B. de gerçekleştirilen operasyonla Gaziantep’te yakalanarak Aksaray’a getirildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ö.B. de itirafçı oldu. Ö.B.'nin 2009 yılında cemaate bağlı bir dershaneye gittiği, sonrasında üniversiteyi kazandığı ve cemaat evlerinde kaldığı öğrenildi. Şüpheli Ö.B., emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. İtirafçı olarak hakim karşısına çıkan Ö.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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