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Muhabir itirafçı oldu

Aksaray merkezli aralarında Malatya'nın da bulunduğu 13 ilde FETÖ/PDY’nin mahrem abilerine yönelik operasyon yapıldı. Aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin de bulunduğu operasyonda gözaltı sayısı 19’a çıkarken, şüphelilerden 4’ü dün hakim karşısına çıkarıldı. Bahsi geçen muhabir, itirafçı oldu.

Muhabir itirafçı oldu

Aksaray merkezli aralarında Malatya'nın da bulunduğu 13 ilde FETÖ/PDY’nin mahrem abilerine yönelik operasyon yapıldı. Aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin de bulunduğu operasyonda gözaltı sayısı 19’a çıkarken, şüphelilerden 4’ü dün hakim karşısına çıkarıldı. Bahsi geçen muhabir, itirafçı oldu.

11 Mayıs 2018 Cuma 12:27
Muhabir itirafçı oldu

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) öğrenci yapılanmasının mahrem abileri oldukları belirlenen ve aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı.

1 FİRARİ ARANIYOR

Bunun üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Aksaray merkezli Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Bilecik, Gebze, Ankara, Malatya, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 13 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. 20 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda bugün itibari ile gözaltı sayısı 19’a yükselirken, AA Aksaray Muhabiri T.K. (30), bugün 3 şüpheli ile birlikte emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Operasyon kapsamında firari olan 1 şüphelinin aranması devam ediyor.

MUHABİR İTİRAFÇI

Gerçekleştirilen operasyonun ardından araştırmayı hızla sürdüren Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şubesi ekipleri, şüphelilerin askeri okul, polis okulu ve ortaokulların mahrem imamları olduklarını tespit etti. Bu konuda detaylı bir araştırma ve soruşturma yürüten ekipler birçok delil elde ederken, ayrıca şüphelilerin ortaokul öğrencilerinin de abisi olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan AA Muhabiri T.K.’nın itirafçı olduğu öğrenilirken, şu an FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olarak cezaevinde olan Ferhat K. tarafından Aksaray’a getirildiklerini, burada ağabey olduklarını ve bu kapsamda üniversitede ve ortaokullarda ağabeylik yaptıklarını ifadesinde söylediği öne sürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MuhabirItirafFetöPdyOperasyon
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