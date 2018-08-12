Motosiklet otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi Şire Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çevre yolu Buhara bulvarı üzerinde tali yolda seyir halinde olan M. P. idaresindeki 27 U 4449 otomobile aynı istikamete ilerleyen iddiaya göre B. A.'nın kullandığı 06 BF 322 plakalı motosiklet çarptı. Kazada İ. H. F. H. ve B. A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. busabahmalatya.com