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Meyve kasalarında binlerce sahte sigara ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde emniyet tarafından yapılan uygulamalarda meyve kasalarına gizlenmiş 29 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi.Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Sanayi Kavşağında durdurularak arama yapılan...

Meyve kasalarında binlerce sahte sigara ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde emniyet tarafından yapılan uygulamalarda meyve kasalarına gizlenmiş 29 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi.Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Sanayi Kavşağında durdurularak arama yapılan...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:10
Meyve kasalarında binlerce sahte sigara ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde emniyet tarafından yapılan uygulamalarda meyve kasalarına gizlenmiş 29 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Sanayi Kavşağında durdurularak arama yapılan C.Ö.’nün kullandığı kamyonda meyve kasaları arasına gizlenmiş 29 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan C. Ö. tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. Asayiş ekipleri Demokrasi Bulvarı’nda şüphelenerek durdurduğu bir araçta ise 100 adet 100’erlik banknotlar halinde 10 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Hakkında hazırlanan evrakla adli makamlara sevk edilen araç sürücüsü A.İ. de tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.
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