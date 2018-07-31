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Mesai arkadaşının şehit ettiği polis, son yolcuğuna uğurlandı

Malatya’da polis merkezi içerisinde mesai arkadaşı tarafından şehit edilen polis memuru Şerif Dağ (45), memleketi Elazığ’da son yolcuğuna uğurlandı.

Mesai arkadaşının şehit ettiği polis, son yolcuğuna uğurlandı

Malatya’da polis merkezi içerisinde mesai arkadaşı tarafından şehit edilen polis memuru Şerif Dağ (45), memleketi Elazığ’da son yolcuğuna uğurlandı.

31 Temmuz 2018 Salı 16:32
Mesai arkadaşının şehit ettiği polis, son yolcuğuna uğurlandı

Edinilen bilgiye göre, dün Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi’nde Battalgazi Hükümet Konağında bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde görevli sivil memur Suat Y. ile yine karakolda görevli polis memuru Şerif Dağ (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Suat Y., polis memuru Dağ’ı bıçakladı. Boğazından aldığı darbe ile ağır yaralanan polis memuru, hemen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Şehit Şerif Dağ, Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ’ın Maden ilçesi Kızıltepe köyüne getirildi. Dağ için köy mezarlığı önünde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını kıldırmasının ardından şehidin naaşı, meslektaşları tarafından omuzlara alınarak mezarlığa taşındı. Şehidin naaşı, aile mezarlığında dua ve göz yaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İl Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, diğer protokol üyeleri, şehidin yakınları, vatandaşlar ile emniyet personeli katıldı.

busabahmalatya.com

İHA

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Mesai ArkadaşıŞEHİTPolisşerif DağElazığMalatya
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