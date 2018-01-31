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Meclis üyesi, yönetim kurulu üyeleri tarafından darp edildi

Malatya Ticaret Sanayi Odası’nda meydana gelen kavgada meclis üyesi darp edildi.

Meclis üyesi, yönetim kurulu üyeleri tarafından darp edildi

Malatya Ticaret Sanayi Odası’nda meydana gelen kavgada meclis üyesi darp edildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 20:36
Meclis üyesi, yönetim kurulu üyeleri tarafından darp edildi

Ticaret ve Sanayi Odası, (MTSO) Ocak ayı meclis toplantısında meydana gelen kavgada meclis üyesi Selçuk Otlu yönetim kurulu üyeleri tarafından darp edildi. MTSO, ocak ayı meclis toplantısında söz alan meclis üyesi Hakan Er’in konuşmasına tepki gösteren başkan Hasan Hüseyin Erkoç’un bağırarak hakaret etmesi üzerine salonda bulunan diğer yönetim kurulu üyelerinin de karıştığı kavgada meclis üyesi Selçuk Otlu’nun yüzünden yaralandığı öğrenildi. Yüzünden yaralanan Selçuk Otlu’nun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

İddiaya göre, meclis üyelerinin konuşması sırasında muhalif grup adına konuşma yapan Hakan Er’in bir ay içerisinde, 6 bin 550 Tl’lik kayısının nereye gönderildiği sorusu üzerine mevcut yönetim tarafından tartışmanın çıktığı ifade edildi.  

Son Güncelleme: 31.01.2018 22:23
Anahtar Kelimeler:
Selçuk OtluHakan Er Hasan Hüseyin ErkoçKavgaMalatya Ticaret Sanayi Odası
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