Meclis üyesi, üyeler tarafından darp edildi

Ticaret ve Sanayi Odası, (MTSO) Ocak ayı meclis toplantısında meydana gelen kavgada meclis üyesi Selçuk Otlu’nun darp edildiği öne sürüldü. MTSO, ocak ayı meclis toplantısında söz alan meclis üyesi Hakan Er’in konuşma yaptığı sırada iddiaya göre, başkan Hasan Hüseyin Erkoç’un bağırarak hakaret etmesi üzerine salonda bulunan diğer üyelerin başkan Erkoç’a tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, Nevzat. D, Erol E,’nin yumruk atması üzerine meclis üyesi Selçuk Otlu’nun yüzünden yaralandığı öğrenildi. Yüzünden yaralanan Selçuk Otlu’nun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

İddiaya göre, meclis üyelerinin konuşması sırasında muhalif grup adına konuşma yapan Hakan Er’in bir ay içerisinde, 6 bin 550 Tl’lik kayısının nereye gönderildiği sorusu üzerine mevcut yönetim tarafından tartışmanın çıktığı ifade edildi.