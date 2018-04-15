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Mantar toplarken canından oldu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağlık alanda yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma düşen şahsın cansız bedenine 1 gün sonra ulaşıldı.Olay, Gerzele Mahallesi Domuz Deresi mevkiinde dün meydana geldi. Hasan...

Mantar toplarken canından oldu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağlık alanda yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma düşen şahsın cansız bedenine 1 gün sonra ulaşıldı.Olay, Gerzele Mahallesi Domuz Deresi mevkiinde dün meydana geldi. Hasan...

15 Nisan 2018 Pazar 12:28
Mantar toplarken canından oldu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağlık alanda yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma düşen şahsın cansız bedenine 1 gün sonra ulaşıldı.

Olay, Gerzele Mahallesi Domuz Deresi mevkiinde dün meydana geldi. Hasan Ülker (49), yeğeni Serkan A.’yı da alarak aracıyla ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Aracıyla gidebildikleri yere kadar giden Ülker ve yeğeni, daha sonra yola yürüyerek devam etti. Araçtan yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan 2 kişi, Domuz Deresi olarak bilinen bölgede mantar aramaya başladı. Dik yamaç ve kayalıkların bulunduğu bölgede Ülker, iddialara göre dengesini kaybederek Domuz Deresi’ne yuvarlandı. Bulunduğu yerde telefon çekmeyen Serkan A., hızlı bir şekilde aracı bıraktıkları bölgeye dönerek durumu yakınlarına ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye hemen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir İtfaiyesi arama ve kurtarma ekipleri de kalabalık bir ekiple aramalara katıldı. Ülker, 20’ye yakın ekibin yaklaşık 1 gün süren çalışmaları sonucu uçurumda cansız bir şekilde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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