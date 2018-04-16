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Manisa’da otobüs alev alev yandı

Manisa-İzmir karayolunda bir yolcu otobüsü, Sabuncubeli çıkışında alev alev yanarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Yangın, Manisa-İzmir karayolu Karakoca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (46) idaresindeki...

Manisa’da otobüs alev alev yandı

Manisa-İzmir karayolunda bir yolcu otobüsü, Sabuncubeli çıkışında alev alev yanarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Yangın, Manisa-İzmir karayolu Karakoca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (46) idaresindeki...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:03
Manisa’da otobüs alev alev yandı

Manisa-İzmir karayolunda bir yolcu otobüsü, Sabuncubeli çıkışında alev alev yanarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Manisa-İzmir karayolu Karakoca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (46) idaresindeki 10 BEE 57 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden otobüs şoförü M.K. hemen otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların tahliye edilmesini sağladı. Yoldan geçen sürücülerin de yardımıyla yapılan ilk müdahale sonrasında olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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