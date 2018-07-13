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MALATYALI ŞEHİDİN İNTİKAMI ALINDI

Terör örgütü PKK’nın bir üst düzey yetkilisi daha öldürüldü. Bitlis’te gerçekleştirilen operasyonda, örgütün sözde Garzan eyaleti sorumlusu Sefer Açar etkisiz hale getirildi. Kırmızı listede bulunan teröristin, 27 Kasım 1998 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki askeri operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği olayın faili olduğu bildirildi. 15 şehidin arasında Malatyalı Jandarma Er Yusuf Gölen de vardı.

MALATYALI ŞEHİDİN İNTİKAMI ALINDI

Terör örgütü PKK’nın bir üst düzey yetkilisi daha öldürüldü. Bitlis’te gerçekleştirilen operasyonda, örgütün sözde Garzan eyaleti sorumlusu Sefer Açar etkisiz hale getirildi. Kırmızı listede bulunan teröristin, 27 Kasım 1998 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki askeri operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği olayın faili olduğu bildirildi. 15 şehidin arasında Malatyalı Jandarma Er Yusuf Gölen de vardı.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:55
MALATYALI ŞEHİDİN İNTİKAMI ALINDI

İçişleri Bakanlığı, kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Garzan eyaleti sorumlusu "Welat Gever" kod adlı Sefer Açar’ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu teröristin 1998’de Irak’ın kuzeyinde 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit Köyü bölgesinde 28 Haziran 2018’de Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda terör arananlar listesinde “kırmızı” kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Garzan eyaleti sorumlusu Welat Gever kod adlı Sefer Açar’ın da bulunduğu 10 terörist operasyon sonucu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist Sefer Açar, 1998 yılında Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olup, 20 yıl sonra etkisiz hale getirildi. Kırmızı kategoride aranan terörist Açar’ın üzerinden çıkan 1998 yılında tedavülde olan 500 bin TL paranın üzerinde “herkoda düşürülen helikopterin pilotun parasıdır 11-27-1998” şeklinde not alındığı tespit edildi.

ŞEHİDİN ÜZERİNDEKİ PARAYI 20 YIL “HATIRA” DİYE SAKLAMIŞ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “27 Kasım 1998 tarihinde Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği, (Jandarma Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk, Jandarma Pilot Üsteğmen Oğuz Kılıç, Jandarma Asteğmen Gökhan Köse, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat Akça, Uzman Çavuş Mustafa Duman, Jandarma Çavuş Savaş Gürel, Jandarma Çavuş Ömer Kızılkaya, Jandarma Er Erol Kıvrak, Jandarma Er Yusuf Gölen, Jandarma Er Yusuf Tanboğa, Jandarma Er Şenol Özbay, Jandarma Er İshak Sağlamlı, Jandarma Er Levent Yabangülü, Jandarma Er Emin Çelik, Jandarma Er Ersin Akay isimli üç subay, bir astsubay ile 11 erbaş ve er, Jandarma Er Engin Yaşar isimli bir er de yaralı) terör saldırısı sonucu olay bölgesinden alınan bu paranın terörist Welat Gever (K) Sefer Açar tarafından olayın hatırası olarak yaklaşık 20 yıldır saklandığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

TAM 18 SUÇTAN ARANIYORDU

Terörist Sefer Açar’ın 7 silahlı terör örgütüne üye olma, 1 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 2 kasten öldürme, 5 devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, 1 tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirmek, 1 tesislere zarar verme, 1 adet Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlarından dolayı toplam 18 suçtan arandığı tespit edildi. Sefer Açar’ın da arasında bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 20 yıl önce gerçekleştirilen saldırıdaki 15 şehidin intikamı alınmış oldu. (İHA- Haber Merkezi)

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Terör örgütüPkkŞEHİTMalatyalı Jandarma Er Yusuf Gölen
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