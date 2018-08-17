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Malatya’dan giderken kaza…

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı. 4 kişi yaralandı.

Malatya’dan giderken kaza…

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı. 4 kişi yaralandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:25
Malatya’dan giderken kaza…

Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman istikametine giden Mustafa Bulut idaresindeki 02 EB 933 plakalı otomobil ile Malatya istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Kenan Ezer idaresindeki 27 FB 965 plakalı minibüs Belören Beldesi yol ayrımında çarpıştı.

Kazada sürücüler Mustafa Bulut, Kenan Ezer ile otomobillerde bulunan Osman Bulut ve Makbule Bulut yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKaza
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