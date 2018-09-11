Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92445
ALTIN
247.946
DOLAR
6.4770
STERLİN
8.4028
EURO
7.4972

Malatya’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Malatya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak baskınında gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı. 

Malatya’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Malatya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak baskınında gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı. 

11 Eylül 2018 Salı 15:02
Malatya’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticaretine yönelik yapılan çalışmada il genelinde torbacı tabir edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. 
Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda önceden belirlenen şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Drone'un kullanıldığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde toplam 78 gram esrar, 98,25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 117 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap ile 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 
Aynı operasyon kapsamında daha önce de 243 gram esrar maddesi, 2 adet extacy hap, 1,5 gram metamfetamin maddesi, 11 adet kontrole tabi hap ele geçirilirken içici tabir edilen 35 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldığı belirtildi. 
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri hakkında ise yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.  busabahmalatya.com
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaUyusturucuşafak Baskını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Narkotim uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Narkotim uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim