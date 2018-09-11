Malatya’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticaretine yönelik yapılan çalışmada il genelinde torbacı tabir edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda önceden belirlenen şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Drone'un kullanıldığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde toplam 78 gram esrar, 98,25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 117 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap ile 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Aynı operasyon kapsamında daha önce de 243 gram esrar maddesi, 2 adet extacy hap, 1,5 gram metamfetamin maddesi, 11 adet kontrole tabi hap ele geçirilirken içici tabir edilen 35 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri hakkında ise yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi. busabahmalatya.com

