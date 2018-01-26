Malatya'da sosyal paylaşımdan; 3 kişi tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri´nin Afrin´de gerçekleştirdiği ´Zeytin Dalı Harekatı´nı hakaret paylaşım yapan kişiler hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DAEŞ unsurlarına yönelik Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen ´Zeytin Dalı Harekatı´ ile ilgili olarak PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ve bağlı uzantılarının propagandasını yapan ve terörü ve terör örgütlerini övücü medya paylaşımlarında bulunan 5 şüpheli Emniyet TEM Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet TEM Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli haklarındaki işlemlerin ardından Malatya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Busabahmalatya.com