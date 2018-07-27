Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı Cezmi Kartay Caddesi’nde bulunan bir eğlence merkezinde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Eğlence merkezi önünde devam eden silahların da kullanıldığı kavgada 2 el ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Cezmi Kartay Caddesi’nde yaşanan silahlı kavga olayına karıştığı belirlenen M.K. (48) Küçük Mustafa Paşa Mahallesi İpekçi Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

M.K.'yı silahla yaralayan şüpheliler olay yerinden otomobille kaçtı. Yaralı M.K. ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayların gerçekleştiği Cezmi Kartay ve İpekçi Caddesi'nde yaptığı incelemede çok sayıda kovan buldu.

Polis silahlı saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.