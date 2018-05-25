Malatya’da ‘organize suç’ operasyonu

Toplumun üzerinde baskı oluşturarak insanların özgür bir şekilde yaşamasına engel olmaya çalışan organize suç örgütlerine yönelik KOM birimlerince 2017 ve 2018 yıllarında çok sayıda başarılı operasyon gerçekleştirildi. 1 Ocak tarihinden bugüne kadar İstanbul’da 16, Ankara’da 5, Adana, Afyon, Antalya, Diyarbakır ve Eskişehir’de 3’er, Balıkesir ve Sakarya’da 2’şer, Artvin, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Batman ve Karabük’de 1’er olmak üzere toplam 63 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 374 kişiyi tutuklandı, 968 şüpheli gözaltına alındı. 2017 yılının aynı dönemine göre operasyon sayılarında yüzde 125, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 209 oranında artış yaşandığı görüldü.

Yürütülen başarılı operasyonlar ile ele geçirilen suç unsurlarındaki artışlar da dikkat çekti. Buna göre tabancalarda yüzde 96, av tüfeklerinde yüzde 500 ve fişeklerde yüzde 123 oranında artış yaşandı.



2017 YILINDA 99 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında KOM birimleri geçen yıl İstanbul’da 25, Ankara’da 8, Balıkesir’de 6, Mersin’de 5, Tekirdağ ve Kocaeli’de 4’er, Çorum, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya ve Samsun’da 3’er, Denizli, Hatay, Bursa, Kırklareli, İzmir, Eskişehir ve Afyon’da 2’şer, Kayseri, Edirne, Sakarya, Kilis, Muğla, Adana, Trabzon, Siirt, Çanakkale, Ağrı, Aydın, Konya, Kütahya, Kastamonu, Amasya, Adıyaman, Bolu ve Malatya’da 1’er olmak üzere toplam 99 operasyon gerçekleştirdi. Geçen yıl gerçekleştirilen operasyon sayısında 2016 yılına göre yüzde 168 artış yaşandı. 2017-2016 yılları arası kıyaslandığında tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 100, ele geçirilen suç unsurlarından özellikle tabancalarda yüzde 181, el bombalarında yüzde 100 ve uzun namlulu silahlarda yüzde 650 oranındaki artış dikkat çekti.



SUÇ ÖRGÜTLERİNİN LİDERLERİ TEK TEK YAKALANDI

2018 yılında yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki suç örgütlerinin liderler kadroları da bir bir yakalandı. Buna göre Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul ve Antalya’da gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheli yakalandı. Sarallar suç örgütü lideri İlyas (Alaettin) Saral, İstanbul’da saklanmış olduğu ofiste yakalandı. İstanbul’da Hacısüleymanoğulları suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Kocaeli’de 2 şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Öztürkler suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 şahıs yakalandı. İstanbul’da Sarallar suç örgütü liderlerinden Sultan Selim Saral grubuna yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Sarallar suç örgütünün alt kolu olan ve Fatih İnalkoç ile Fatih Sarıalioğlu'nun (Saral) liderliğini yaptığı suç örgütüne yapılan operasyonda 36 şüpheli yakalandı. 2017 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında firari olarak aranmakta olan örgüt lideri Fırat Delibaş, bir adamıyla birlikte yakalandı. Kamuoyunda uyuşturucu baronu olarak bilinen ve 2014 yılında gerçekleşen silahlı saldırıda kızı ve şoförü hayatını kaybeden Naji Sharifi Zindasti liderliğindeki suç örgütüne yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı.



252 KİŞİ YAKALANDI

2017 yılında yapılan önemli operasyonlarda ise Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin İstanbul Beykoz’daki saklanmış olduğu çiftlikte 2 adamıyla birlikte yakalandı. Mahkemesi devam ederken tahliyesine karar verilen Sedat Şahin cezaevi çıkışında farklı bir soruşturma kapsamında 5 adamıyla birlikte tekrar yakalandı. Alaattin Çakıcı’nın silahlı eylem yapan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunan 8 adamı İstanbul’da, 9 adamı Ankara’da, 15 adamı İzmir’de olmak üzere toplam 32 adamı yakalandı. İstanbul'da Şirinler suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüt lideri Meks lakaplı Mehmet Sabri Şirin ile birlikte 18 şahıs yakalandı. İstanbul’da Fırat Delibaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 20 şahıs yakalandı. İstanbul'da Arap Emrah lakaplı Emrah Sever liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 16 şahıs yakalandı. Ankara’da faaliyet gösteren Kürt Ahmet grubuna yönelik operasyonda örgüt lideri Şahin Turgut ve 22 adamı yakalandı. Cezaevi firarisi Kadir İnan, Ankara ile İzmir KOM ve İstihbarat birimlerinin titiz çalışmasıyla İzmir’de yakalandı. İzmir’de Kuruçaylar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 38 şahıs yakalandı. Hakkında farklı 4 suçtan yakalama kararı bulunan Sarallar suç örgütü liderlerinden Ümit Saral ve 6 adamı Trabzon’da yakalandı. Samsun ilinde Sedat Şahin’in sağ kolu olarak bilinen Eyüp Atmaca ve 28 adamı yakalandı. Samsun’da Alibey Baycan liderliğindeki örgüte yapılan operasyonda 29 şahıs yakalandı. Kocaeli’de cezaevi müdürüne silahlı eylem hazırlığında olan 6 şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Eskişehir’de Murat Volkan Çakır liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 30 şahıs yakalandı.