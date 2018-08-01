Malatya’da motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi

Konuyla ilgili olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimlerinde trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde, motorlu bisiklet ve motosikletlere denetim yapıldığı kaydedildi.

Yapılan denetimlere 26 ekip ve 45 personel katıldığı ifade edilerek denetimlerde, 213 motorlu bisiklet ve motosikletin kontrol edildiği 168 motorlu bisiklet ve motosiklete çeşitli kural ihlallerinden dolayı 93 bin 908 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi. 33 motorlu bisiklet ve motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi. busabahmalatya.com