Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 38°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96949
ALTIN
193.528
DOLAR
4.9243
STERLİN
6.4707
EURO
5.7588

Malatya’da motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi

Malatya’da polis ekipleri tarafından motosiklet ve motorlu bisikletlere sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 168 motorlu bisiklet ve motosiklete çeşitli kural ihlallerinden dolayı 93 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

Malatya’da motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi

Malatya’da polis ekipleri tarafından motosiklet ve motorlu bisikletlere sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 168 motorlu bisiklet ve motosiklete çeşitli kural ihlallerinden dolayı 93 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:41
Malatya’da motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi

Konuyla ilgili olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimlerinde trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 28-29 Temmuz tarihlerinde, motorlu bisiklet ve motosikletlere denetim yapıldığı kaydedildi.

Yapılan denetimlere 26 ekip ve 45 personel katıldığı ifade edilerek denetimlerde, 213 motorlu bisiklet ve motosikletin kontrol edildiği 168 motorlu bisiklet ve motosiklete çeşitli kural ihlallerinden dolayı 93 bin 908 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi. 33 motorlu bisiklet ve motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMotosikletMotorlu Bisiklet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı
Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı
Ters yöne giren araç üç araca birden çarptı: 3 yaralı
Ters yöne giren araç üç araca birden çarptı: 3 yaralı
Şehit polisin katili tutuklandı
Şehit polisin katili tutuklandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim