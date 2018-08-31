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Malatya’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:21
Malatya’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çarmuzu Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde yaşandı. Mehmet Özcan Karakuş (20) yönetimindeki 44 BA 116 plakalı otomobil ile Selçuk Ş. yönetimindeki 04 AZ 947 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracında hurdaya döndüğü kaza sonrası bölgeye ambulanslar sevk edilirken, yaralılar itfaiye ekiplerinin de yardımı ile araçlardan çıkartıldı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Özcan Karakuş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsünün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaAracKazaölüYaralı
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