MALATYA’DA GAYBUBET OPERASYONU: 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya’da FETÖ’nün Gaybubet evlerine yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli firari polis ekipleri tarafından yakalandı.

Öte yandan ülke genelinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yakalama müzekkeresi ile aranan aralarında Malatya ve Tunceli İllerinin Emniyet Mahrem imamı oldukları öğrenilen 9 firari şüpheli ile örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların saklandıkları evde ise 5 adet sahte kimlik belgesi, 5.200 Dolar, 4.960 Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.