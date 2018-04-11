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MALATYA’DA GAYBUBET OPERASYONU: 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY  Silahlı Terör Örgütünün Malatya’da ki, Gaybubet evlerine yönelik operasyondan sahte kimlikler ve Amerikan dolarları ele geçirildi.

MALATYA’DA GAYBUBET OPERASYONU: 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY  Silahlı Terör Örgütünün Malatya’da ki, Gaybubet evlerine yönelik operasyondan sahte kimlikler ve Amerikan dolarları ele geçirildi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 14:35
MALATYA’DA GAYBUBET OPERASYONU: 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya’da FETÖ’nün Gaybubet evlerine yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli firari polis ekipleri tarafından yakalandı.

Öte yandan ülke genelinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yakalama müzekkeresi ile aranan aralarında Malatya ve Tunceli İllerinin Emniyet Mahrem imamı oldukları öğrenilen 9 firari şüpheli ile örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların saklandıkları evde ise 5 adet sahte kimlik belgesi, 5.200 Dolar, 4.960 Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

TAHİR ÖZÇELİK

Son Güncelleme: 11.04.2018 14:39
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