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Malatya’da FETÖ/PYD operasyonu: 3 tutuklama

FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik Malatya’da gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya’da FETÖ/PYD operasyonu: 3 tutuklama

FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik Malatya’da gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:57
Malatya’da FETÖ/PYD operasyonu: 3 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü- Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na yönelik operasyon gerçekleştirdi. 
Örgütünün Askeri Mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya’da gerçekleştirilen operasyonda Hava Kuvvetlerinde görevli Astsubay rütbesindeki 5 şahıs ile Askeri Mahrem İmam olan biri ihraç edilen öğretim görevlisi, biri de İhraç edilen memur olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1'i Askeri Mahrem İmam olan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
6 askeri personel gözaltına 
Öte yandan bugün Malatya’da FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 askeri personel gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
FetöPYDTutuklamaMalatya
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