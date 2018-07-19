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 Malatya’da 71 kaçak göçmen yakalandı

Malatya’nın Darende ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 71 yabancı uyruklu yakalandı.

 Malatya’da 71 kaçak göçmen yakalandı

Malatya’nın Darende ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 71 yabancı uyruklu yakalandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:28
 Malatya’da 71 kaçak göçmen yakalandı

Malatya-Kayseri karayolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, durdurdukları özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Kontrolde çoğunluğu Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 71 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi. Polis ekiplerince ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılanan göçmenler, daha sonra Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaçak göçmenler, daha sonra diğer işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada, iki gündür uykusuz ve aç oldukları tespit edilen göçmenlere yemek verildi. Yemeklerini yiyen göçmenlerin bir kısmı Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde uyudu.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından yabancı uyrukluların sınır dışı edileceği öğrenildi. busabahmalatya.com


 

Anahtar Kelimeler:
Malatya-kayseri Kara YoluOtobüsKimlik KontrolüKaçakGöçmenDarende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
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