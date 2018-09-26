Malatya’da 17 adrese operasyon: 7 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube müdürlüklerince yapılan FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Bitlis ve Kahramanmaraş illerinde toplam 17 adreste operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda FETÖ/PDY’nin gizli iletişim aracı ByLock kullanıcısı şahısların ve askeri mahrem imamların da bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken,7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alının 7 şüphelinin evlerinde yapılan aramada cep telefonları ve bilgisayarlara incelenmek üzere emniyete götürüldü.