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Malatya’da 17 adrese operasyon: 7 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya’da FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edilerek 17 adrese yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.  

Malatya’da 17 adrese operasyon: 7 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya’da FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edilerek 17 adrese yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.  

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:50
Malatya’da 17 adrese operasyon: 7 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube müdürlüklerince yapılan FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Bitlis ve Kahramanmaraş illerinde toplam 17 adreste operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda FETÖ/PDY’nin gizli iletişim aracı ByLock kullanıcısı şahısların ve askeri mahrem imamların da bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken,7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alının 7 şüphelinin evlerinde yapılan aramada cep telefonları ve bilgisayarlara incelenmek üzere emniyete götürüldü.  

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFetöGözaltı
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