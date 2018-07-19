Malatya yolunda yakalandılar

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kente doğu illerinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi sevk eden şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kente getireceği bilgisi alınan 2 şahıs tespit edildi. Şahısların yakalanması için Malatya yolunda gerekli önlemler alınarak uygulama noktası oluşturuldu. Otobüs ile kente giriş yapmak isteyen B.K. (34) ve C.Ç. (28) uygulama noktasında durduruldu. Ekipler tarafından yapılan üst ve araç aramasında iki parça halinde toplam 77.6 gram gelen metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplam ağırlığı 4.87 gram gelen bonzai maddesi ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan özel bir aparat ele geçirildi. B.K. (34) ve C.Ç. (28) 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.