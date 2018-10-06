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Malatya merkezli operasyon

Malatya merkezli 5 ilde gerçekleşen operasyon ile FETÖ ve PKK üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya merkezli operasyon

Malatya merkezli 5 ilde gerçekleşen operasyon ile FETÖ ve PKK üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:56
Malatya merkezli operasyon

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TEM ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından Malatya merkezli Ankara, İzmir, Kayseri ve Adıyaman’da FETÖ/PYD ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmak suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Eş zamanlı operasyonlarda FETÖ/PDY'ye mensup 6 kişi ile PKK/KCK üyesi 2 kişi gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütlerine üye olma suçlarından firar olarak aranan 3 öğretmen, 2 üniversite öğrencisi, 1 emekli polis, 1 mühendis ve 1 iş adamından oluşan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 

İHA

Son Güncelleme: 07.10.2018 12:58
Anahtar Kelimeler:
OperasyonFetöMalatya
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