Malatya merkezli operasyon

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TEM ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından Malatya merkezli Ankara, İzmir, Kayseri ve Adıyaman’da FETÖ/PYD ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmak suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Eş zamanlı operasyonlarda FETÖ/PDY'ye mensup 6 kişi ile PKK/KCK üyesi 2 kişi gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütlerine üye olma suçlarından firar olarak aranan 3 öğretmen, 2 üniversite öğrencisi, 1 emekli polis, 1 mühendis ve 1 iş adamından oluşan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.