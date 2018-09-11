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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

 Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. 

Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

 Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. 

11 Eylül 2018 Salı 14:53
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Malatya'da 7, Konya'da ise 1 adres olmak üzere toplam 8 adreste yapılan eş zamanlı operasyon ile FETÖ/PDY'ye ait okullarda ve derneklerde çalışmış olduğu tespit edilen 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yine başka illerde FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 3 şüpheli şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. 
Operasyonda adresinde bulunmayan 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFetöGözaltı
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