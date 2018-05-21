Malatya-Kayseri Yolunda ele geçirildi...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü uygulamasında, bir otobüste 6.17 gram metamfetamin maddesi ile 42.5 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Malatya-Kayseri karayolunda yaptığı yol kontrol uygulamasında durdurulan bir otobüste, 28 yaşındaki yolcu Ç.K.’nın üst eşya aramasında, 6.17 gram metamfetamin maddesi ile 42.5 gram toz esrar ele geçirildi.

Yakalanan Ç.K., ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

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