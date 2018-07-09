Malatya-Gaziantep yolunda mıcır kabusu

Sürücüler mıcır dökülen yolda direksiyon hakimiyetini kaybetme tehlikesi yaşarken, diğer yandan da araçların geçerken sıçrattığı taşlardan korunmaya çalışıyor. Öte yandan dökülen mıcırlar yüzünden araçların camı kırılan sürücüler de var.

Pazarcık'ta minibüs seferi yapan Hasan Kabasakal,”Malatya - Gaziantep yolu yukarı Pazarcık güzergahında şu anda mıcır tehlikesi var. Geçtiğimiz günlerde başlayan yol yenileme çalışmaları nedeniyle yolun büyük bir bölümü mıcır ile kaplanmış. Yoldan geçtiğimiz sırada diğer araçlardan sıçrayan mıcır arabamın camını kırdı. Benim gibi birçok sürücü mağdur” dedi.