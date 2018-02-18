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Malatya Emniyeti’nden yangın açıklaması

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün silah temizleme odasında meydana gelen yangının patlama sonucu değil, silah bakım işlemleri esnasında bir mermideki barutun reaksiyon sonucu tepkimesiyle meydana geldiğini bildirdi. 

Malatya Emniyeti’nden yangın açıklaması

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün silah temizleme odasında meydana gelen yangının patlama sonucu değil, silah bakım işlemleri esnasında bir mermideki barutun reaksiyon sonucu tepkimesiyle meydana geldiğini bildirdi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
18 Şubat 2018 Pazar 12:55
Malatya Emniyeti’nden yangın açıklaması

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam meydana gelen ve yerel ile ulusal haber sitelerine yansıyan Özel Harekat şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda patlama sonucu çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bahse konu olay mühimmat deposunda patlama sonucu değil, silah temizleme odasında rutin silah bakım ve temizleme işlemleri esnasında bir mermideki barutun reaksiyon sonucu tepkimesiyle meydana gelmiştir. Olay neticesinde 2 polis memuru hafif şekilde yaralanmış olup bir polis memuru hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş elinden yaralı bir polis memurunun tedavisi ise devam etmektedir” denildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜYangın AçıklamasıBusabah
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