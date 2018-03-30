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MALATYA EMNİYET YAPILANMASININ SÖZDE 'İL MÜDÜRÜ' ÇIKTI

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu yapıldı.  Yeniden yapılanmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

MALATYA EMNİYET YAPILANMASININ SÖZDE 'İL MÜDÜRÜ' ÇIKTI

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu yapıldı.  Yeniden yapılanmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

30 Mart 2018 Cuma 12:43
MALATYA EMNİYET YAPILANMASININ SÖZDE 'İL MÜDÜRÜ' ÇIKTI

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası örgütün küçülerek yapılanmasına devam ettiğini belirleyen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların kayıt dışı tutulan hücre evlerinde kaldığını tespit ederek çalışma başlattı. Tekirdağ'daki hücre evini tespit eden ekipler, evden çıkan Mustafa Halit Ş. ile İlhan K'yi yakalarken, evdeki Ayşe Ş. ile İlksen K. de gözaltına aldı.

ÜST ARAMASINDA SAHTE KİMLİK BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan üst aramasında Ayşe Ş'nin "Meltem V.", Mustafa Halit Ş'nin "Hasan V." ve İlhan K'nin "Hatip K." adına düzenlenmiş sahte kimlikler kullandığı belirlendi. Evde ise İlksen K. için "Ayşe K." adına düzenlenmiş sahte kimlik fotokopisi bulundu.

Mustafa Halit Ş'nin Sedat/Ziya kod adını kullanarak örgütün mahrem emniyet yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet gösterdiği, örgütün Türkiye genelinde emniyet yapılanmasından sorumlu olan Süleyman Sargın'ın sekreterliğini yaptığı tespit edildi. Şahsın, Türkiye'deki tüm polis okullarının sorumlusu olduğu ve örgütün Malatya emniyet yapılanmasının sözde 'il müdürü' pozisyonunda bulunduğu ayrıca örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı, Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması olduğu belirlendi.

FETÖ/PDY'nin hücre evinde gözaltına alınan Mustafa Halit Ş, İlhan K, Ayşe Ş. ve İlksen K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Ş. ve İlksen K. tutuklanırken, Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunan Mustafa Halit Ş, Malatya'ya, hakkında Akçaabat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranma kaydı olan İlhan K. ise Trabzon'a gönderildi.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFETÖ OperasyonuTekirdağ
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