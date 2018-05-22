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Malatya'da yıldırım can aldı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu çoban hayatını kaybetti.

Malatya'da yıldırım can aldı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu çoban hayatını kaybetti.

22 Mayıs 2018 Salı 12:13
Malatya'da yıldırım can aldı

 Edinilen bilgiye göre, Yazıhan ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi kırsalında dün akşam saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkaran Mehmet Aslan'ın (49) üzerine yıldırım düştü. Yaklaşık 2 saat sonra köylüler tarafından arazide bulunan çobanın feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Geçtiğimiz günlerde de yine Yazıhan ilçesine bağlı Erecek Mahallesi'nde hayvan otlatmaya çıkan iki kardeşin üzerine yıldırım düşmüş ve olayda iki kardeş de hayatını kaybetmişti. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYıldırımçobanYazıhanVefat
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