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Malatya'da Yangın!

Malatya'da atık kağıt toplayan bir araçta çıkan yangında maddi hasar oluştu. 

Malatya'da Yangın!

Malatya'da atık kağıt toplayan bir araçta çıkan yangında maddi hasar oluştu. 

20 Mayıs 2018 Pazar 10:56
Malatya'da Yangın!

Edinilen bilgiye göre önceki akşam kent merkezinde bulunan Kışla Caddesi üzerinde kağıt toplayan bir pikapta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araçtakilerin kendini dışarı atmasıyla büyük paniğin yaşandığı yangında alevler kısa sürede pikabın arkasındaki atık kağıtları sardı. 
Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYangınMaddi Hasar
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