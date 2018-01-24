Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119199
ALTIN
162.716
DOLAR
3.7371
STERLİN
5.3037
EURO
4.6287

MALATYA'DA TERÖR OPERASYONU

Malatya’da PKK, KCK, PYD, YPG gibi terör örgütlerine destek veren ve örgütlerin propagandasını yapan 4 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

MALATYA'DA TERÖR OPERASYONU

Malatya’da PKK, KCK, PYD, YPG gibi terör örgütlerine destek veren ve örgütlerin propagandasını yapan 4 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 13:14
MALATYA'DA TERÖR OPERASYONU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK, PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen operasyonlara karşı terör propagandası yaptıkları, terörü ve terör örgütlerini övücü, toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları ile terör örgütüne destek amaçlı basın açıklaması, yürüyüş ve benzeri eylemlere katıldıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 24.01.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
Malatya Terör Operasyonu4 GözaltıMalatyaYPGPYDKckPkk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAKIN NE YAPTI!
BAKIN NE YAPTI!
30 KİŞİYE POLİS ŞOKU
30 KİŞİYE POLİS ŞOKU
Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim