MALATYA'DA TERÖR OPERASYONU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK, PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen operasyonlara karşı terör propagandası yaptıkları, terörü ve terör örgütlerini övücü, toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları ile terör örgütüne destek amaçlı basın açıklaması, yürüyüş ve benzeri eylemlere katıldıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. busabahmalatya.com

