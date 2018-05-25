Malatya'da sahte reçete operasyonu

Konuyla ilgili emniyetten alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ili genelinde, sahte yeşil reçete hazırlamak suretiyle, yeşil reçeteye tabi ilaçları temin etmek, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak ve nitelikli dolandırıcılık suçları ile ilgili operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon neticesinde, 3 eczane, 7 eczane işletmeni ve çalışanı, 2 hastane personeli, 6 yeşil reçeteye tabi ilaç temin eden toplam 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

busabahmalatya.com