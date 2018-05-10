Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 7 astsubay, 2 özel okul öğretmeni, 1 muhasebeci ve 1 üniversite öğrencisi olmak üzere 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda 4'ü astsubay 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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