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Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 gözaltı

Malatya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4’ü astsubay 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 gözaltı

Malatya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4’ü astsubay 6 kişi gözaltına alındı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 16:48
Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 7 astsubay, 2 özel okul öğretmeni, 1 muhasebeci ve 1 üniversite öğrencisi olmak üzere 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda 4'ü astsubay 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
FetöMalatyaGözaltı
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