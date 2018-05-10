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Malatya'da ev çöktü, 21 keçi telef oldu

Malatya’da içerisinde kimsenin olmadığı tek katlı bir evin salonu çöktü. Büyük hasar gören evin bodrumunda bulunan ahırda ise 21 keçi göçük altında kalarak telef oldu. 

Malatya'da ev çöktü, 21 keçi telef oldu

Malatya’da içerisinde kimsenin olmadığı tek katlı bir evin salonu çöktü. Büyük hasar gören evin bodrumunda bulunan ahırda ise 21 keçi göçük altında kalarak telef oldu. 

10 Mayıs 2018 Perşembe 13:55
Malatya'da ev çöktü, 21 keçi telef oldu

Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağı Mahallesi'ndeki mezrada Mehmet Gülüm’e ait tek katlı evin salonu sabaha karşı çöktü. Kimsenin bulunmadığı evde salonun çökmesi ile bodrumda bulunan ahırdaki çok sayıdaki küçükbaş hayvandan 21 keçi toprak altında kalarak telef oldu. Vatandaşların yardımı ile göçükten kurtulan hayvanlar dışarı çıkartılırken jandarmaya haber verildi. 
Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda ev sahibinin oğlu Resul Gülüm, dün gece babası tarafından yayladaki hayvanların ahıra konulduğunu ve sonrasında babasının amcasında kaldığını söyledi. Resul Gülüm, babasının sabah hayvanları otlatmak için eve geldiği sırada göçüğü gördüğünü ve vatandaşların da yardımı ile sağ kalan hayvanları tahliye ettiklerini ifade etti. Gülüm, evlerinin geçen sene yaşanan deprem esnasında hasar aldığını, göçüğün de son günlerde bölgede etkili olan yağışın etkisiyle meydana gelmiş olabileceğini söyledi. 

Mehmet Gülüm’ün bir diğer oğlu Abuzer Gülüm ise olayda şans eseri kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, köylerden borçla aldıkları küçükbaş hayvanları beslediklerini ve Kurban Bayramı'nda sattıklarını kaydetti. Evin büyük hasar gördüğünü ifade eden Gülüm, yetkililerin hasar tespitinden sonra evin tamamen yıkılacağını söyledi. 
Göçüğün ardından Battalgazi Belediyesi ekipleri de bölgeye giderek çalışma başlattı. Ekipler, göçük yaşanan evin yıkımı ve enkazın kaldırılması için çalışmaya başladı. 

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 10.05.2018 15:08
Anahtar Kelimeler:
MalatyaHasar
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