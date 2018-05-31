Malatya'da da dolandırıcılık yapmış!

Elazığ'da bir şüpheli, yük taşıtma bahanesiyle 8 nakliyeciden 5 bin 850 TL dolandırdı. Nakliyecilerin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelinin A. G. olduğunu ve Tunceli’de bulunduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla Tunceli'de sahte kimlikle yakalanarak Elazığ'a getirildi.

Emniyette ifadesi alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın ayrıca aynı yöntemle Malatya ve Diyarbakır'da 2 dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği ve 3 farklı dolandırıcılık suçundan da aranma kaydının olduğu ortaya çıktı.

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