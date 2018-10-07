Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı:  “Soruşturma başlatıldı”

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli  Ağbaba’nın  gündeme getirdiği “Bir öğretmenin sosyal medya hesabından Atatürk ve bazı kurumlar ile ilgili hakaret içerikli paylaşımları” yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı:  “Soruşturma başlatıldı”

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli  Ağbaba’nın  gündeme getirdiği “Bir öğretmenin sosyal medya hesabından Atatürk ve bazı kurumlar ile ilgili hakaret içerikli paylaşımları” yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

07 Ekim 2018 Pazar 14:42
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı:  “Soruşturma başlatıldı”

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklama şu şekilde; “06.10.2018 tarihinde basında yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından basın toplantısı ile dile getirilen Malatya ilinde görevli bir öğretmenin sosyal medya hesabından ‘‘ Atatürk ve bazı kurumlar ile ilgili ‘‘ yaptığı hakaret içerikli paylaşım haberlerine konu iddialara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca re‘sen soruşturma başlatılmıştır.Soruşturma kapsamında, görevli adli kolluk vasıtasıyla iddialara ilişkin bilgi/belge ve deliller toplanmaktadır.Bununla birlikte suça konu olaya dair basın toplantısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‘dan bilgi/belge talebinde bulunulmuş olup, söz konusu bilgi/belgelerin en kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunulacağı kendileri tarafından bildirilmiş, konu ve eylemlere ilişkin soruşturma titizlik ve ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığımızca sürdürülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Veli  AğbabaMalatya Cumhuriyet BaşsavcılığıSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis intihardan vazgeçirdi
Polis intihardan vazgeçirdi
Malatya merkezli operasyon
Malatya merkezli operasyon
Çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim