Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı:  “Soruşturma başlatıldı”

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklama şu şekilde; “06.10.2018 tarihinde basında yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından basın toplantısı ile dile getirilen Malatya ilinde görevli bir öğretmenin sosyal medya hesabından ‘‘ Atatürk ve bazı kurumlar ile ilgili ‘‘ yaptığı hakaret içerikli paylaşım haberlerine konu iddialara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca re‘sen soruşturma başlatılmıştır.Soruşturma kapsamında, görevli adli kolluk vasıtasıyla iddialara ilişkin bilgi/belge ve deliller toplanmaktadır.Bununla birlikte suça konu olaya dair basın toplantısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‘dan bilgi/belge talebinde bulunulmuş olup, söz konusu bilgi/belgelerin en kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunulacağı kendileri tarafından bildirilmiş, konu ve eylemlere ilişkin soruşturma titizlik ve ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığımızca sürdürülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”