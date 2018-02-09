Londra’da öldürülen Hasan Özcan’ın ailesinden sitem

LONDRA (İHA) – Londra’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hasan Özcan’ın annesi Emine Özcan, oğlunun öldürülmesiyle ilgili yetkililerden resmi bir açıklama alamadıklarını belirterek “Polis hiçbir şey yapmıyor, belediye hiçbir şey yapmıyor. Emniyet Müdürü hiçbir şey yapmıyor. Şu anda ayağa kalktılar, neden illa bir kurban gerekirdi. Bedelini benim oğlum ödedi” dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Barking bölgesinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hasan Özcan’ın ailesi Barking Belediye Binası önünde basın açıklaması yaptı. Özcan’ın yakınları basın açıklaması sırasında bazı polislerin kendi aralarında güldüklerini görünce öfkelerine hakim olamadılar. Kimi aile yakınları polisi ırkçı olmakla suçlarken kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ayakta durmakta zorluk çektiği görünen Hasan Özcan’ın annesi Emine Özcan, yaptığı açıklamada “Benim oğlum bunu hak etmemişti. Onun hedefleri, hayalleri vardı. Onun bu umutlarını bir bıçakla söndürmeye kimsenin hakkı yoktu. Bugün bir hafta oluyor, ben bu acıyı yaşayalı. Barking Belediye Başkanı, milletvekili, emniyet müdürü neredeler! Bir insan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Benim oğlumun hayatı bir penny değerinde bile değilmiş, benim yüreğim yandı. Hiçbir annenin yüreği yanmasın. Bu sadece benim acım değil tüm toplumun acısıdır. Barking’de bir senede onlarca gencimiz gitti. Polis hiçbir şey yapmıyor, belediye hiçbir şey yapmıyor. Emniyet Müdürü hiçbir şey yapmıyor. Şu anda ayağa kalktılar, neden illa bir kurban gerekirdi. Bedelini ise benim oğlum ödedi” diye konuştu.

Gerek İngiliz polisi gerekse siyasilerden kimsenin yanlarında olmadığını ifade eden anne Emine Özcan, Türkiye Cumhuriyeti’nin arkalarında olduğunu söyledi. “Benim buradaki bulunma amacım, dimdik ayaktayım. Hep beraber Allah’ın izni ile onu götürüp gömeceğim, ama bunun peşini bırakmayacağız. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğumuz arkamızda olduğu sürece hiçbir zaman yılmayacağız. Herkesten bizimle birlikte olmasını istiyorum, bugün benim oğlum yarın başkasının çocuğu. Lütfen hiçbir anne ağlamasın, kimsenin yüreği yanmasın, çocuklarımız sokaklarda gezen çetelere kurban gitmesin” şeklinde konuştu.

Hasan Özcan’ın babası Abdullah Özcan da yaptığı açıklamasında yaşananlara inanamadığını dile getirdi. Baba Özcan “Son 20 yıldır Barking’de yaşıyoruz, oğlum Barking’de doğdu, 20 yaşındaydı, üniversiteye gidiyordu, çok iyi bir çocuktu” dedi.