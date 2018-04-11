Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108994
ALTIN
180.393
DOLAR
4.1492
STERLİN
5.8942
EURO
5.1350

Kuşadası Körfezi’nde 81 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan toplam 81 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin Limanı’ndan İtalya’nın...

Kuşadası Körfezi’nde 81 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan toplam 81 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin Limanı’ndan İtalya’nın...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:03
Kuşadası Körfezi’nde 81 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan toplam 81 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Limanı’ndan İtalya’nın Trieste Limanı’na seyir halinde olan Türk Bayraklı Ro-Ro gemisinde konteyner içinde düzensiz göçmenlerin olduğu, göçmenlerin Kuşadası’nda teslim edileceği bilgisi sahil güvenlik ekiplerine iletildi. Görevlendirilen Kuşadası Sahil Güvenlik Botu tarafından, Kuşadası Limanı önlerine saat 03.00’de intikal eden Ro-Ro gemisinde bulunan Suriye uyruklu 79 düzensiz göçmenin transferi gerçekleştirildi. Savcı eşliğinde Ro-Ro gemisine çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, dorsedeki 79 Suriyeli’yi botla limana tahliye etti. Botlarla Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen Suriyelileri karada jandarma ve polis ekipleri karşıladı. Sahil Güvenlik ekipleri üşüyen çocuklara battaniye verdi, yürümekte zorluk çeken yaşlılara ise jandarma yardım etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bu kişilere kumanya da dağıtıldı.

Bu arada Kuşadası Körfezi’nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Güzelçamlı açıklarından lastik bir botla yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan İran uyruklu 2 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 2 ayrı operasyonda yakalanan toplam 81 kaçak göçmen sorgularının tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hesaplarınız FETÖ’nün eline geçmiş" deyip 16 bin euro istediler
"Hesaplarınız FETÖ’nün eline geçmiş" deyip 16 bin euro istediler
Şehit ateşi Yenişehir’e de düştü
Şehit ateşi Yenişehir’e de düştü
Meyve kasalarında binlerce sahte sigara ele geçirildi
Meyve kasalarında binlerce sahte sigara ele geçirildi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim