Küçük Yağmur’un davasında ölümü ile sanığın eylemi arasında irtibat bulunup bulunmadığı araştırılacak

İzmir’in Bornova ilçesinde torununun arkadaşı 9 yaşındaki kızı taciz ettiği suçlamasıyla hakkında çocuğa cinsel istismardan, küçük kızın ilk duruşma öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi ile de kasten adam öldürmek suçundan da dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna gönderilerek küçük kızın ölümü ile sanığın eylemi arasında irtibat bulunup bulunmadığı konusunda rapor düzenlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

İzmir’in Bornova ilçesinde torununun arkadaşı 9 yaşındaki Yağmur Kaldıran’ı taciz ettiği iddia edilen ve küçük kızın ilk duruşma öncesi kalp krizi geçirmesiyle ilgili olayda sanık Tuncay Ç., hakim karşısına çıktı. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7. celsesi görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Tuncay Ç., sanık avukatı Hüseyin Karaboğa, ölen Yağmur Kaldıran’ın annesi Fikriye ve babası Tamer Kaldıran, Kaldıran ailesinin avukatları Miray Sayman, Ece Üstündağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı. Mahkeme başkanı, Yağmur Kaldıran’ın ölümü ile ilgili raporun İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelmediğini ifade etti.

Anne Fikriye Kaldıran, kızının ölümü ile ilgili açılan davadan dolayı şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, dosyanın tamamen İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna gönderilerek, mağdure Yağmur Kaldıran’ın ölümü ile sanığın eylemi arasında irtibat bulunup bulunmadığı konusunda rapor düzenlenmesine karar verip, duruşmayı Nisan ayına erteledi.

Olay, Kızılay Mahallesi’nde geçtiğimiz 29 Temmuz akşamı meydana geldi. İlkokul öğrencisi Yağmur Kaldıran, babasından izin alıp komşularının kızı G.A. ile balkonlarında oynamaya başladı. Oyunda yaşadıkları tartışma sırasında arkadaşı küsüp yanından ayrıldı. Bunun üzerine tek kalan Yağmur Kaldıran’ın yanına gelen arkadaşının dedesi Tuncay Ç., iddiaya göre bebek alacağı vaadiyle küçük kızı torununun odasına götürdü. Hem odada hem de evin salonunda torunu olmadığı sırada Tuncay Ç.’nin tacizine uğradığı öne sürülen Yağmur Kaldıran, dışarı çıkarak karşıdaki evlerine gitti. Küçük kızın yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ailesi polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Tuncay Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasından sonra da Tuncay Ç. hakkında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “çocuğa cinsel istismarda bulunmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yağmur Kaldıran, iddiaya göre ilk duruşmada tacizcisiyle karşılaşacağı için yaşadığı stres ve korkuya minik kalbinin dayanmaması sonucu davadan iki gün önce 21 Kasım’da kalp krizinden hayatını kaybetti. Mahkeme heyeti, ikinci duruşmaya avukatı ile birlikte gelen sanık Tuncay Ç.’yi tutukladı. Yapılan üçüncü celsede Adli Tıp Kurumundan gelen rapora göre küçük kızın kalp krizinden öldüğünün belirtilmesi üzerine sanık tahliye edildi. Mahkeme heyeti, Tuncay Ç.’nin Yağmur Kaldıran’ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması için açılan dava ile bu dosyanın birleştirilmesine karar verdi.